«الصحة»: ربط الخدمات بتحليل فيروس سي هدفه ضمان الوصول لكل المواطنين

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن ربط حصول المواطن على الخدمات الحكومية بتقديمه لنتيجة تحليل فيروس سي، المقصود به هو التحقيق الفعال لحملة القضاء على فيروس سي، عن طريق ضمان الوصول إلى كل المواطنين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم ربط كل الأوراق الحكومية بنتيجة تحليل فيروس سي، موضحًا أن هناك سعيًا لتعميم هذا الإجراء على كل المحافظات.



وأوضح أن المسح الشامل لمرضى فيروس سي سيكون على 3 مراحل، المرحلة الأولى تشمل 9 محافظات، وتبدأ من أكتوبر المقبل وحتى نوفمبر من العام نفسه، والمرحلة الثانية تشمل 11 محافظة، وتبدأ من ديسمبر المقبل وحتى فبراير من العام المقبل، مستطردًا أن المرحلة الثالثة ستشمل 7 محافظات في الفترة من مارس إلى أبريل من عام 2019.



وذكر أن تطبيق قرار الربط بين الخدمات الحكومية وتقديم نتيجة تحليل فيروس سي، سيتم بعد الانتهاء من عمليات المسح، متابعًا: «أنا كده بقول للمواطن انزل اكشف واطمئن على نفسك».



وأردف أن هناك محاور عديدة للمسح للشامل تم البدء فيها، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بإجراء المسح في القرى والنجوع، موضحًا أنها تم عمل قوافل عديدة في كل المحافظات، لكن توقفت عمليات المسح لفترة، ثم عادت بعد مبادرة الرئيس بالقضاء على فيروس سي.



واستطرد أنه بعد إطلاق المبادرة الرئاسية تم توفير كل العناصر المالية، ومتطلبات عملية المسح، وبدأ تنظيم المبادرة بشكل أوسع في الوقت المحدد للمبادرة، مضيفًا أن هناك حوالي 16004 مواقع في محافظات المرحلة الأولى لاستقبال عمليات المسح.



يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد أعلنت عن ربط حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، بتقديم المواطن لنتيجة تحليل فيروس سي، كشرط أساسي للحصول على هذه الخدمات.



