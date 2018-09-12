قررت نيابة شمال أسيوط، برئاسة المستشار حاتم عبدالكريم، ومحمد عبدالمنعم رئيسي النيابة، انتداب فريق من نيابة منفلوط العامة لمناظرة جثث المتوفين والتصريح بالدفن وتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بمنفلوط والمحافظة والإسكان لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة بمنطقة جزيرة الحواتكة، والذي أسفر عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وإعداد تقرير عن أسباب الانهيار وسؤال المصابين وجيران المنزل المنهار.

وكشفت التحريات عن أن صاحب المنزل قام بتشييد دورين قريبا أعلى سطح المنزل القديم؛ مما نتج عنه حدوث تشققات للمنزل وانهياره على الأسرة، وأشارت التحريات إلى أنه لا توجد شبهة جنائية ولا تنقيب عن الآثار كما تناولته بعض الشائعات عقب انهيار المنزل.

ومن جانبه، قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم، إن المنزل المنهار بدون ترخيص ومحرر له عدة محاضر، موضحا أنه قرر تشكيل لجان من الإدارات الهندسية لمراجعة جميع المنازل التي شيدت خلال الفترة الأخيرة دون تراخيص بالمناطق الحديثة أو فوق الأسطح القديمة.

وأوضح المحافظ أنه أرسل خطابا إلى مدير أمن أسيوط لعمل دراسات أمنية لإزالة الأدوار والمباني المخالفة والمحرر لها محاضر بجميع المدن والأحياء، مؤكدا أنه فوجئ من خلال جولته منذ قدومه للمحافظة على مدار 12 يوما بوجود كميات كبيرة من الأبراج والمنازل العشوائية بالمناطق الحديثة التي شيدت خلال الانفلات الأمني منذ أحداث 25 يناير.

وأشار المحافظ إلى أنه قرر صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوف، و1000 جنيه لكل مصاب؛ كمساعدات عاجلة، وتكليف التضامن الاجتماعي بتوجيه كافة الرعاية لأسر المتوفيين والمصابين.