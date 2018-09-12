قال المطرب وائل الفشني، إنه حفظ الكثير من الشعائر القبطية في فترة طفولته، مشيرًا إلى دراسته أثناء الطفولة في حضانة «سان مارك».



وأضاف في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الثلاثاء، أن الفنان ملزم باختيار الكلمات التي تليق بالتراث المصري، متابعًا: «عملت أغنية على مزيكا قبطي باللهجة الصعيدي، وطول الوقت بتمنى أفيد الناس سواء بالموسيقى أو التراث، وبسافر كتير عشان أوصل لهدفي».



وأعرب عن تقديره للفنان علي الحجار، لما فعله معه في بداية مشواره الفني، قائلًا: «علي الحجار أستاذي وهو السبب في اللي أنا فيه، وله فضل عليا ومهما قولت عنه مش هقدر أوفي حقه، لأنه موسوعة وأنا أتعلمت منه حجات كتير جدًا»





