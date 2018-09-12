فاروق حسني يتقدم ببلاغ ضد جلال الشرقاوي

تباشر نيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المحامي العام الأول المستشار وائل الدرديري، التحقيق في البلاغ رقم ٧٧٦ لسنة ٢٠١٨، شمال الجيزة المقدم من الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، ضد المخرج جلال الشرقاوي.

واستند «حسني» في بلاغه، أن «الشرقاوي» قام بالسب والقذف والتشهير، علانية في إحدى الصحف مصرية، وقد استمع المستشار إيهاب نجيب، رئيس النيابة الكلية، إلى أقوال الوزير السابق حول بلاغه بجلسة تحقيق اليوم في سرايا النيابة.

وقدم «حسني» ما يدعم صحة هذا البلاغ من مستندات تؤكد على تعدي ومخالفة مسرح الفن على حرم معهد الموسيقى العربية الأثري وإفساد مظهرة، وما صدر من أحكام باته من محكمة النقض بإثبات براءته.

وقال وزير الثقافة الأسبق، إنه لجأ إلى القضاء لرد اعتباره، وحماية المجتمع، وقيمه من الأخلاق الخارجة عن مبادئ الاحترام.