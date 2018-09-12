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قامت شركة "نايكي" للملابس بعمل قميص خاص، لويسلي شنايدر قائد المنتخب الهولندي ونجم فريق ريال مدريد وإنتر ميلان السابق، بعد اعتزاله اللعب دولياً، بقميص "الطواحين " .

وظهر شنايدر، وهو يرتدي قميصا يجمع جميع القمصان التي لعب بها شنايدر مع المنتخب الهولندي.

وكان شنايدر اعتزل اللعب دوليا في مارس الماضي، بعدما ناقش الأمر مع رونالد كومان المدير الفني الجديد للمنتخب الهولندي.

وخاض شنايدر آخر مباراة دولية يوم الخميس الماضي أمام بيرو، وهو اللقاء الودي الذي انتهى لصالح "الطواحين" بنتيجة 2-1.

ولعب شنايدر 134 مباراة مع المنتخب الهولندي ليكون هو الأكثر مشاركة في تاريخ "الطواحين".