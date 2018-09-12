السيسي يصدر قرارا بتعديل التعريفة الجمركية لمئات السلع المستوردة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 419 لسنة 2018 بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية منذ قليل.

وبحسب القرار، سيتم تحصيل رسوم جمركية علي البضائع التي تُصَدّر بصفة مؤقتة لإصلاحه، عند إعادة استيرادها بنسبة 10% من جميع تكاليف الإصلاح، بالإضافة تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.

ويفرض القرار رسوما جمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان الرضع، الشبيهة بلبن الأم ومستحضرات ألبان الأطفال.

وزادت الجمارك على عدد من السلع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 40%، حيث تم رفع رسوم الجمارك على العصائر بأنواعها لتصل إلى 60% بدلا من 20%.

كما يتضمن القرار مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات والتي تم رفع الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%.

كما تم رفع رسوم أغذية الكلاب والقطط من 30% إلى 40%.