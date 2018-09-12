«أبل» تطرح خصومات على حواسيبها داخل فروع «تريد لاين» لـ«عودة المدارس»

أعلنت سلسلة متاجر «تريد لاين»، الموزع الرئيسي لمنتجات «أبل» داخل مصر، عن مجموعة من المفاجآت والعروض لعملائها داخل مصر بمناسبة موسم «العودة للمدارس»، حيث تقدم الشركة خصومات بنسبة 12% على جميع أجهزة الحواسب المكتبية والمحمولة التي تنتجها «أبل»، ويمتد هذا العرض حتى نهاية أكتوبر المقبل.

ويتاح هذا العرض للعملاء بجميع فروع «تريد لاين» بمختلف أنحاء الجمهورية، ويستفيد منه بالكامل أي عميل يقوم بالمحاسبة بنظام «الكاش»، في حين يتم تقديم خصم بنسبة 8% للراغبين في الاستفادة من عروض التقسيط التي تتيحها الشركة.

وفي الإطار ذاته، أعلنت الشركة عن تمديد عرض «التقسيط بدون فوائد» ليشمل جميع منتجات «أبل» المعروضة داخل متاجر «تريد لاين»، وهو العرض الذي يتيح للعميل تقسيط قيمة مشترياته على 12 شهرا بدون فوائد، أو على 36 شهرا بفوائد بسيطة، وذلك بالتعاون مع بنك «CIB».

وقال إيهاب مدحت رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة «تريد لاين»، إن تلك العروض تأتي استجابة لمطالب شركة «أبل» العالمية التي ترتكز سياستها على دعم الأسواق الناشئة بشكل عام والقطاع التعليمي بشكل خاص، نظرا للميزات الكبيرة التي تتيحها أجهزة «أبل» لطلاب المدارس والجامعات.

وأضاف: «قمنا بتجهيز فروعنا لاستقبال العملاء الراغبين في الاستفادة من العروض الجديدة، من خلال تأهيل الموظفين بالفروع وتدريبهم على شرح مواصفات الأجهزة للعملاء وكذلك مساعدتهم في استكمال إجراءات الدفع بنظام التقسيط».

وشهدت مبيعات أجهزة حواسيب «أبل» ارتفاعا ملحوظا داخل مصر في الآونة الأخيرة، خاصة «MacBook Pro» و«MacBook Air»، بجانب زيادة الإقبال على شراء أجهزة «آيفون» بموديلاتها المتنوعة.