وزير الدولة لـ«شؤون النواب»: الحكومة ممثلة في كل جلسات البرلمان ولا تستعلي عليه

قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إنه لا يتفق مع الرأي القائل بأن بعض الوزراء في الحكومة لا يهتمون بحضور جلسات البرلمان، موضحًا: «الحكومة ممثلة في جميع جلسات البرلمان من خلال وجودي، والوزراء يحضرون المناقشات الخاصة بوزاراتهم، لذلك الحكومة ممثلة بصورة مستمرة في جلسات البرلمان»

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أنه وفقًا لما سبق، لا يوجد مجال للقول بأن الحكومة تستعلي على البرلمان، معقبًا كذلك أن لائحة مجلس النواب لم تشترط حضور الوزير بصفته في كل جلسة من جلسات اللجان النوعية.

وتابع: «من الممكن أن ينيب الوزير عنه أحد كبار موظفي الوزارة، كي يمثله في حضور الجلسات، لكن كل الوزراء بلا استثناء لابد أن يكونوا قد حضروا أكثر من جلسة من جلسات اللجان النوعية»، مؤكدًا أنه لا يوجد مجال للاستعلاء على النواب الذي مكنهم الدستور من حقهم في مراقبة الوزراء.

وذكر أن هناك ترتيبًا مستمرًا للقاءات بين النواب والوزراء، إلى جانب إرسال كل وزارة لمندوبيها للبرلمان، لتلقي طلبات النواب، وإحضار الردود عليها من جانب الوزير، متابعًا: «التواصل موجود، والاستكبار كلمة ليس لها ظل على أرض الواقع».

وأردف أن ظاهرة التفاف النواب حول الوزير في مجلس النواب لتقديم الطلبات الخدمية لم تعد موجودة في المجلس الحالي كما كانت في السابق، نظرًا لوجود قنوات اتصال مفتوحة بين النواب والوزراء، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ثابته للتلاقي بين الطرفين.