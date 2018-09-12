الشاب خالد ناعيا رشيد طه: «ناضل كثيرا من أجل المظلومين»

عبر عملاق أغنية الراي الشاب خالد، عن حزنه العميق، بوفاة صديقه رشيد طه، كما وصفه في حوار هاتفي حسب موقع فرانس24، مؤكدًا أنهما كانا بصدد تنظيم حفل غنائي ثاني في قاعة "بيرسي" الباريسية.

وواصل «خالد» بصوت مرتعش: «ناضل رشيد طه كثيرًا من أجل حقوق المظلومين، وكان رب عائلة ودود.

ولد رشيد طه في بلدة "سيغ" قرب مدينة وهران بالغرب الجزائري، ثم انتقل مع عائلته إلى فرنسا، وبالتحديد إلى منطقة "الألزاس" وعمره لم يتجاوز عشر سنوات.

شارك في مسيرة المغاربة عام 1983، للتنديد بالعنصرية، التي كان يواجهها أبناء المغتربين من شمال أفريقيا والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير لهم فرص الشغل، مثلهم مثل جميع الفرنسيين الآخرين.

واستقبله الرئيس الفرنسي، فرانسوا ميتران، يومها وفدًا من المحتجين ووعدهم بتقديم لهم يد العون ومساعدتهم في الاندماج في المجتمع الفرنسي.

وقال رشيد طه في حوار مع فرانس24 في 2013، إن "الحكومات الفرنسية المتعاقبة لم تقم بشيء ولم تحسن من وضع المهاجرين وأبناءهم، ما أدى إلى ظهور نوع من العنف والتطرف في الأحياء الشعبية".

وأضاف: "أوضاع المهاجرين وأبناءهم لم تتغير كثيرًا رغم مرور السنين، وأحسن دليل الصعوبات التي يوجهونها لإيجاد فرص عمل أو إيجار منزل أو حتى الدخول إلى ملهي ليلي".

يعرف رشيد طه، بنضاله من أجل حقوق الإنسان، وشارك في مسيرات عديدة للدفاع عن حقوق النساء، فيما ندد بالفكر الإسلامي المتطرف، وبدور بعض الجمعيات الدينية التي تخرب عقول شبان الأحياء الشعبية في فرنسا حسب قوله.

وكان «طه»، أحد مؤسسي فرقة غنائية، أطلق عليها اسم "كارت دو سي جور" (بطاقة الإقامة)، في مطلع ثمانيات القرن الماضي.

وقد غنى رشيد طه، مع العديد من المغنيين ذوي الشهرة العالمية، مثل البريطاني دافيد بوي، والفرنسي آلان باشونج، فيما كان يعشق أغاني النجمة المصرية أم كلثوم، ومغني الروك الأمريكي ألفيس بريسلي.

وكانت أسرته، قد نعته في بيان جاء فيه: "يعلن ابنه إلياس وعائلته وأقاربه وأصدقاؤه وشركة الإنتاج "نايف" بأسف وحزن شديدين وفاة الفنان رشيد طه خلال الليل إثر أزمة قلبية في منزله في (حي) ليلا" بضاحية باريس.