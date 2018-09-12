الجيش اليمني يعلن قطع الخط الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء

أعلنت قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، قطع الخط الرابط بين محافظة الحديدة، غربي اليمن، والعاصمة صنعاء.

وقالت "ألوية العمالقة"، المدعومة من الإمارات، في بيان نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قواتها سيطرت على خط كيلو 16، وقطعت خط الحديدة صنعاء.

وفي وقت مبكّر اليوم، ذكرت الألوية أنها تستعد لإطلاق أكبر عملية عسكرية على مدينة الحديدة وشارع الكورنيش وجامعة الحديدة، مضيفة أن تلك المواقع "ستسقط في الساعات القادمة من قبضة المليشيات".

ومنذ أيام كثفت قوات الجيش، بمساندة قوات التحالف العربي، عملياتها العسكرية ضد مسلحي الحوثيين في الحديدة، لاستكمال استعادة المحافظة من قبضة الحوثيين.

وتحاول القوات الحكومية السيطرة على ميناء ومدينة الحديدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن وجهت اتهامات متعددة للحوثيين باستخدام الميناء لاستقبال الأسلحة المهربة من إيران، وهو ما تنفيه إيران.