ضبط 12 قطعة سلاح ناري و13 كيلو مخدرات بالشرقية والقليوبية

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تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرتي أمن الشرقية والقليوبية، من ضبط 12 قطعة سلاح ناري، و13 كيلو مخدرات، وضبط وإزالة 788 مخالفة مرافق متنوعة.

واصل قطاع قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية ومديرية أمن القليوبية، حملاته الأمنية والانضباطية لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون وإجهاض أي محاولات من شأنها زعزعة الأمن.

وأسفرت جهود تلك الحملات -بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية- عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري ضبط خلالها (2 بندقية خرطوش - 8 فرد محلي - 2 طبنجة - 22 طلقة نارية مختلفة الأعيرة). وضبط 11 قضية مخدرات ضبط خلالها (كيلو من مخدر الهيروين - نصف كيلو حشيش - 10.5 كيلو بانجو)، فضلا عن ضبط 2 تشكيل عصابي تخصصا في الاتجار في المواد المخدرة.

وفي القليوبية، تم شن حملة أمنية مكبرة استهدفت نطاق دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة لضبط كافة المخالفات والقضايا المروية المتنوعة وإزالة التعديات والإشغالات المتنوعة أسفرت عن ضبط 105 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط وإزالة 788 مخالفة مرافق متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.