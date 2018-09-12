«الصحة»: افتتاح عيادتين لتنظيم الأسرة بسوهاج وأسيوط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع تنظيم الأسرة، عن أنه تم افتتاح عيادتين لتنظيم الأسرة بمحافظتي سوهاج وأسيوط، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للتوسع في زيادة منافذ تقديم خدمات تنظيم الأسرة للجمهور.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح عيادتين لتنظيم الأسرة؛ الأولى بمستشفى النساء والتوليد بكلية الطب جامعة سوهاج، والثانية بمستشفى جامعة الأزهر فرع أسيوط؛ لتخدم منطقة الوليدية، وهي من أكبر المناطق العشوائية بمدينة أسيوط والقرى المجاورة، بما يعكس تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة خطر النمو السكاني المتزايد.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه من المتوقع أن تكون لتلك التدخلات الجديدة تأثيرات إيجابية في تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة، ومعدلات الاستخدام ومعدلات الإنجاب، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو الارتقاء بصحة الأسرة المصرية.

وأشارت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى أن خطة قطاع السكان وتنظيم الأسرة تركز على عدة محاور، منها إتاحة خدمات آمنة للأماكن الأكثر احتياجا، وتحسين جودة تلك الخدمات، إلى جانب ضمان استمرارية تأمين توافر وسائل تنظيم الأسرة في أماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة الحكومية، بالإضافة إلى افتتاح عيادات خاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالجامعات لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وأضافت «السنباطي» أنه تم إمداد العيادتين بكافة وسائل تنظيم الأسرة المتاحة بوزارة الصحة لإتاحتها للمنتفعات بأسعار رمزية، كما تم إمدادها بكافة المواد الإعلامية من مطويات وبوسترات ودليل المشورة، بالإضافة إلى سجلات لتوحيد البيانات في كافة عيادات تنظيم الأسرة.

وتابعت «السنباطي» أنه سيتم تدريب مجموعة من الأطباء ليصبحوا مدربين قادرين على تدريب باقي أطباء النساء والتوليد، على تركيب كبسولة «الامبلانون نكست»، وهي من الوسائل الحديثة المتوفرة فقط في وزارة الصحة.