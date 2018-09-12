قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تخصيص يوم الاثنين الثاني من كل شهر؛ لإجراء لقاء مفتوح لفحص شكاوى المواطنين، بدءًا من الساعة الثامنة حتى منتصف الليل.



وأضاف في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الثلاثاء، أنه تم التنسيق مع كافة الأطراف والشركات والأجهزة المعنية في المنظومة الاستهلاكية، لاستعراض شكاوى المواطنين والعمل على حلها.



وأشار إلى نجاح مبادرة «اليوم المفتوح» في الشهر الماضي الذي أدى إلى استمرارها طوال العام، من أجل تلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يحرص على الدفاع عن حقوق المواطن.



وأطلق جهاز حماية المستهلك، أمس الاثنين، مبادرة جديدة تحت عنوان «اليوم المفتوح»، من خلال تخصيص يوم الاثنين من الأسبوع الثاني كل شهر، بحضور مسؤولي الشركات والجهات المعنية للعمل على حل جميع المشاكل الواردة للجهاز.



