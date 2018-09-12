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تأجيل حفل رباعي كوينز لأجل غير مسمى


نشر فى : الأربعاء 12 سبتمبر 2018 - 9:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 سبتمبر 2018 - 9:13 م

أجٌل صندوق التنمية الثقافية، حفلاً لرباعي كوينز، والذي كان من المقرر إقامته بمتحف أم كلثوم بقصر المانستيرلي بالمنيل، غدًا الخميس، على أن يتم تحديد موعد آخر للحفل.

«كوينز»، هو أول رباعي وتري نسائي في مصر، تأسس في أكتوبر ٢٠١٧، وكانت أولى حفلاته في منتدى الشباب بشرم الشيخ، كما شارك بالعزف في احتفالية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أقيم بأكاديمية الفنون، وشارك في تقديم حفلي الافتتاح، والختام لمهرجان أسوان الدولي الثاني لأفلام المرأة.

تضم الفرقة كلاً من أميرة علي «فيولينة»، كارولين أمجد «فيولينة»، نورهان أسامة «فيولا»، أمامي غنيم «تشيلو»، وضيف الشرف فادي عزت «إيقاع».


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