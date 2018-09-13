التشيك تلمح إلى إمكانية نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس

ألمحت جمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وفي أعقاب لقاء للرئيس التشيكي ميلوش زيمان ورئيس الوزراء اندريه بابيس ووزيري الخارجية والدفاع، وعدد من كبار المسؤولين، قال متحدث باسم الرئاسة التشيكية اليوم، إن افتتاح مؤسسة ثقافية تشيكية في القدس في نوفمبر المقبل، يمكن تلقيه على أنه "خطوة أولى" في هذا الاتجاه.

ولكن المتحدث قيد تنفيذ هذه الخطوة بأنها يجب أن تتم "وفقا للقانون الدولي".

كانت الولايات المتحدة نقلت سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي، مما وجه صفعة قوية لجهود تحقيق سلام في منطقة الشرق الأوسط.