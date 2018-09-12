الإعدام شنقًا لسائق اغتصب معاقة ذهنيًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار علاء شجاع، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لسائق؛ لاستدرجه فتاة معاقة ذهنيًا، واغتصابها داخل الزراعات بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز الإبراهيمية.

كان مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هشام خطاب، يفيد بقيام «أحمد.أ. ع»، 21 عامًا، فلاح، ومقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز الإبراهيمية، باستدراج «ح. ع. أ»، 16 عامًا، معاقة ذهنيًا، وإغتصابها داخل الزراعات.

وتبين أنه أثناء عودة المجني عليها، من الحقل، إلى منزلها، بعد العمل مع والدها، استدرجها المتهم، وتعدى عليها جنسيًا، داخل إحدى الأراضي الزراعية، ولاذ بالفرار فور إرتكاب فعلته.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1878 إداري الإبرهيمية لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

يُشار إلى أن المحكمة أصدرت حكمها، غيابيًا، على المتهم بالإعدام شنقًا منتصف مارس الماضي، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه وجرت إعادة جلسة محاكمته بإحالة أوراقه إلى المفتي.