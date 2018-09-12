قال الفنان هشام سليم، نجل الكابتن صالح سليم، الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، والذي تصادف ذكرى ميلاده اليوم الثلاثاء، إن والده لو عاش ليشهد ما يحدث حاليًا داخل النادي، لأبدى تحفظه عليه، متابعًا: «مكنش هيتبسط من اللي بيحصل، لأن النادي الأهلي كان أهم من عائلتنا بالنسبة لوالدي».



وأضاف «سليم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هناك تدهورًا تشهده معظم المجالات في مصر، ومنها الرياضة بطبيعة الحال، مستطردًا أن رغم تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم، فإن هذا التأهل لم يكن مرضيًا في حد ذاته.



وتابع: «لا ينبغي أن نحلم بالوصل إلى كأس العالم، وإنما ينبغي أن نقرر الوصول إليه كل مرة»، مشيرًا إلى وضع صورة اللاعب الدولي محمد صلاح على الطارة الخاصة بالمنتخب أثناء رحلته إلى كأس العالم، بينما تنبغي المساواة بين جميع اللاعبين.



وأشار كذلك إلى التدهور الذي يعاني منه المجال الفني في مصر، والذي أدي بدوره إلى وفاة اثنين من العاملين فيه نتيجة تعرضهم للإجهاد، موضحًا أنه ينبغي دائمًا التمسك بالحق والعمل به، دون النظر إلى ما يقوم به الآخرون.



