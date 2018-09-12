يذهب المئات من المواطنين إلى ساحة ضريح عبدالرحيم القناوى، كل أربعاء، لأخذ عادة «فائدة الأربعاء»، التى ترتبط بعادات قديمة لدى القنائيين لكشف السارق والخاطف وفاقد «اللقية» وهو عبارة عن ورد يأخذ داخل المقام يعتقدون فيه أنه يكشف هوية الأشخاص التى تؤذيهم، بعد أن تأتيهم رؤية تخبرهم بعد أخذ «الفائدة»، والتوسل إلى الله لتحقيق أمانيهم فى الرزق والإنجاب.

احتفالات سنوية تقمها محافظة قنا بحلول ذكرى الصالحين، التى شهدت أضرحتهم فى الآونة الأخيرة زيادة كبيرة وصلت منذ فترة إلى 230 ضريحا، الأمر الذى أثار تساؤل العديد من المواطنين ورجال الدين حول روايات أصحاب تلك الأضرحة.

ويقول حسين على، أحد رواد تلك الأضرحة، إن هناك الكثير من الكرامات لبعض الأولياء، ولكن يوجد ثمة تجاوز فى الأقاويل المتداولة، مثل شخص رأى فى المنام أحد المتوفين يطلب منه بناء ضريح له، وغيرها من الروايات الكاذبة التى تخدع العديد من المواطنين، مما زاد من عدد الأضرحة فى المحافظة.

يقول أحمد شعبان، أحد رواد ضريح عبدالرحيم القناوى، إن الاعتقاد الشائع لدى البسطاء من الناس بأن زيارتهم لساحات الأولياء ستحقق لهم مطالبهم فى الرزق والإنجاب، نتيجة لسماع روايات تاريخية عن الصالحين.

من جانبه يقول الباحث الإسلامى الشريف ضياء العنقاوى، إن مسألة حدوث الكرامات يعد أمرا خارقا للعادة يظهره الله على يد عبدصالح لتثبيته أو تثبيت من حوله، ولكن هذه الكرامات يضيف إليها العوام بعض الوقائع والأحداث، فترسم حول صاحب الضريح هالة من المبالغات، حتى نجد بعض الغلاة من الجماعات الصوفية تزعم أن زيارة ضريح الولى بمثابة الحج الأصغر، كما يقوم بعض الجهال ببعض الممارسات الخاطئة كإشعال السراج والشموع وتعليق الأحجبة وغيرها والطواف حول القبور مما يخرجنا عن إطار تعاليم الدين الإسلامى الصحيح.

وأشار العنقاوى إلى أن مدرسة سيدى عبدالرحيم القناوى المتوفى عام 592 هجرية تعد من أبرز وأهم المدارس الصوفية فى صعيد مصر، والتى ظهرت فى القرن السادس الهجرى، وتلاها صوفى له نفس المكانه وهو الشيخ أبو الحسن الصباغ المتوفى عام 613 هجرية، وهى المدرسة التى لها الآلاف من الأتباع والمؤيدين فى جميع ربوع مصر يأتون إليها كل عام فى الاحتفال بمولده، إضافة إلى وجود عدد كبير من الأضرحة فى مدينة قنا كضريح الشيخ علم الدين المنفلوطى، الذى تتلمذ على يد عبدالرحيم القناوى.