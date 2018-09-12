حزب العمال البرازيلي يختار فرناندو حداد مرشحا له في انتخابات الرئاسة

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أعلن حزب العمال البرازيلي، أمس الثلاثاء، أن رئيس بلدية ساو باولو السابق فرناندو حداد سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل بدلا من الرئيس الأسبق المسجون لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

جاء الإعلان خلال تجمع حاشد أمام السجن الكائن بمدينة كوريتيبا جنوب البلاد، حيث يقضي لولا حكما بالسجن لمدة 12 عامًا بتهم تتعلق بالفساد.

وقالت رئيسة حزب العمال البرازيلي جليسي هوفمان "اليوم، نقدم فرناندو حداد". وشهد التجمع الحاشد قراءة خطاب من لولا يدعم فيه ترشيح حداد للانتخابات.

ومنعت أكبر محكمة انتخابية في البرازيل لولا من خوض سباق الانتخابات بسبب سجله الجنائي.

وكان لولا متقدما بشكل كبير على المرشحين الـ13 الآخرين في استطلاعات الرأي، حيث حصل على تأييد نحو 40%.

وحصل حداد على 9% في استطلاع للرأي نشر أول أمس الإثنين.