ديل بيرو يفضل رونالدو على ميسي

يرى الإيطالي أليساندرو ديل بيرو أسطورة يوفنتوس أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي الحالي، أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني.

وأثنى دل بيرو في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على الدون، قائلآ: "رونالدو يمتلك عقلية رائعة لا يمتلكها سوى اللاعبين الكبار، لذلك أنا أتوقع منه أن يقدم الكثير مع يوفنتوس خلال المرحلة المقبلة".

وواصل اليوفي انطلاقته القوية في الدوري بعدما حقق فوزه الثالث أمام بارما بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي شهدت غياب النجم البرتغالي عن التسجيل للمبارة الثالثة منذ انضمامه إلي يوفنتوس قادما من صفوف ريال مدريد الإسباني مطلع الانتقالات الصيفية الماضية. (طالع التفاصيل)

وعن المنافسة على لقب دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، وضع نجم فريق السيدة العجوز السابق، ريال مدريد حامل اللقب في المرتبة الأولى من حيث المنافسة على اللقب، ثم يأتي بعده كل من يوفنتوس، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، وبرشلونة وليفربول".

وأوقعت قرعة دوي الأبطال البيانكونيري في المجموعة الثامنة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفالنسيا الإسباني، ويانج بويز السويسري. (طالع التفاصيل)