قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المنظومة التعليمية تطورت بشكل نوعي، مشيرًا إلى تغيير فلسفة التعليم المصري القائمة على الحفظ والتلقين إلى الاعتماد على الفهم والتحليل واستخدام المنطق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أنا الوطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أنه تم تغيير المناهج التعليمية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بشكل كامل، وتأهيل الفصول وأسلوب الجلوس داخلها بما يتيح التفاعل بين الطلاب والمعلم، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم في هذا الإطار.

وتابع أن الثانوية العامة كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الأسر وأولياء الأمور نفسيًا وماديًا، كما أن نظام الامتحانات القديم كان ضاغطًا على الطلبة، لذلك كان لابد من تغيير أسلوب التقييم، موضحًا أن إضافة التابلت في الصف الأول الثانوي كأحد أدوات التعليم، يسمح للطالب أن يتوفر لديه أكثر من مصدر للمعلومة، واستكمال كل جوانبها بأكثر من طريقة.