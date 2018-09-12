اتفاقية تعاون بين «الصحفيين» و«مترو الأنفاق» لتخفيض سعر الاشتراكات

وقّع نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة اتفاقية تعاون مع شركة مترو الأنفاق، وذلك بعد قرار إلغاء أنصاف التذاكر للفئات المُستثناة، ومن بينهم الصحفيين.

وقال سلامة عقب توقيع الاتفاقية إن ذلك ضمن حرص الوزارة على رفع كاهل الأعباء عن الزملاء الصحفيين.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن اتفاقية التعاون تتمثل في خفض أسعار الاشتركات للزملاء الصحفيين، حيث تضمنت أن تكون التذكرة فئة 3 جنيهات بسعر 167 قرشا، والتذكرة فئة 5 جنيهات بسعر 2 جنيه و8 قروش، والتذكرة فئة 7 جنيهات بـ2 جنيه ونصف، أما سعر 37 محطة بكافة خطوط المترو سيصبح 3.33 جنيه للرحلة.

وتابع سلامة: الاشتراكات الجديدة مفاجأة، سيتم الإعلان عنها يوم السبت المقبل، وستؤدي أكثر من غرض نصف التذكرة، وسيتواجد مندوب بالنقابة بدءًا من يوم السبت، لتلقي أوراق أعضاء النقابة بالحصول على الاشتراك، وتوفير كافة التساهيل.

وأشار سلامة إلى أن هيئة المترو وافقت على تخصيص مكتب في النقابة لعضو منتدب، سيقوم بتوفير كافة إجراءات الحصول على الاشتراكات للزملاء، ويقوم بكافة التسهيلات.

ولفت النقيب إلى أن مكتب الاشتراكات بالنقابة سيبدأ عمله أيام السبت والإثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يتم توفير الاستمارة مجانا، بدلا من سعرها البالغ 5 جنيهات.

وأكد سلامة عمق احترام الدولة للصحافة والصحفيين، وحرصها على خلق المناخ المهني لعمل الصحافة والصحفيين.

وتابع: "مهنة الصحافة لها ظروف خاصة، تتمثل في بيئة عمل مختلفة، تجبر الصحفي على التوجه للمكان أكثر من مرة، واستخدام وسائل المواصلات العامة بشكل كبير، ما دفع النقابة وشركة المترو لبحث الأمر، تخفيفًا عن كاهلهم".