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ارتفاع عدد حالات التسمم جراء تلوث المياه في البصرة إلى 60 ألف حالة

بغداد- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 سبتمبر 2018 - 10:46 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 سبتمبر 2018 - 10:52 ص

أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة بالعراق، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات التسمم جراء تلوث مياه الشرب لتصل إلى 60 ألف حالة.

وقال مدير مكتب المفوضية، مهدي التميمي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: "نرصد بقلق ارتفاع حالات الإصابة بالتلوث في المحافظة فقد وصلت حالات التسمم إلى 60 ألف حالة"، واصفا الأمر بأنه كارثة بيئية خطيرة جدا على حياة المواطنين بالبصرة.

يُذكر أن محافظة البصرة تشهد ارتفاعا بنسبة الملوحة في المياه والتي أدت إلى حدوث حالات تسمم كثيرة، الأمر الذي دفع أبناءها للخروج في تظاهرات حاشدة احتجاجا على ذلك والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى حرق عدد كبير من المباني والمنشآت الحكومية فضلا عن مبنى القنصلية الإيرانية.


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