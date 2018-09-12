بنما تسقط على ملعبها أمام فنزويلا وديا

تغلب المنتخب الفنزويلي الأول لكرة القدم 2 / صفر على مضيفه منتخب بنما في المباراة الودية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأربعاء، في مدينة بنما سيتي، عاصمة بنما.



وسجل هدفي اللقاء اللاعب الفنزويلي سالمون روندون في الدقيقة 66 والأخيرة من اللقاء.



ومن جانبه، أكد مدرب بنما، جاري ستيمبل، أنه يتقبل الهزيمة مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نتيجة 2 / صفر "خادعة" وأن النتيجة العادلة هي التعادل بين الفريقين.



وأرجع المدرب البنمي هذا السقوط إلى غياب التركيز عن لاعبيه خلال اللقاء.



ولجأ المنتخب الفنزويلي، بقيادة مدربه رافايل دوداميل، إلى الضغط الهجومي منذ بداية المباراة واستمرت نزعته الهجومية حتى الدقيقة 25 ولكنه لم ينجح في هز شباك الفريق صاحب الأرض.



ولكن في الشوط الثاني أجرى دوداميل بعض التغييرات التي أنعشت فريقه وقادته لتسجيل هدفين للفوز بالمباراة.



وكشف دوداميل أنه قرر منح جميع اللاعبين حرية كبيرة في اللعب حتى يتمكنوا من إبراز قدراتهم التكتيكية ولكي يتعلموا كيفية التصرف في المواقف والتحديات المختلفة، التي سيكون أبرزها بطولة كوبا أمريكا القادمة.



وأعرب دوداميل عن رضاه عن أداء لاعبيه، مؤكدا أن الفوز على بنما على ملعبها هو وسيلة لدعم ثقة لاعبي فنزويلا في أنفسهم عندما يلعبون خارج الديار.



وعلى الجانب الأخر، أبدى لاعبو منتخب بنما أسفهم لعدم تمكنهم من العودة في النتيجة وإدراك التعادل.