أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تقديره للإعلامية لميس الحديدي، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، الذي تغيب الحديدي عن تقديمه منذ أول سبتمبر الحالي.



وقال «الخشت»، في لقائه مساء الثلاثاء، إن «الحديدي»، كانت أحد قادة الرأي التي قادت المجتمع نحو ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى شجاعتها يوم حصار مدينة الإنتاج الإعلامي.



وأضاف أن الجامعة دعت الإعلامية قبل شهر رمضان الماضي، لتسجيل برنامج للتبرع لمستشفى القصر العيني مجانًا، وتجاوبت مع الدعوة دون تقاضي أية مبالغ.



يذكر أن الإعلامية لميس الحديدي، غابت عن تقديم برنامجها للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق، انقضاء إجازتها وعودتها، إلا أنها لم تعد لتقديم البرنامج، ويتعاقب على تقديمه عدة مذيعات بالقناة.



