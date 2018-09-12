وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف تطوير منطقة عرض الصوت والضوء بالأهرامات

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع تطوير منطقة عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات التابعة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، حيث استمع إلى عرض توضيحي للمشروع المقدم من التحالف الاستثماري، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، يستهدف المشروع تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات بشكل شامل والعروض المقدمة الجاري إعدادها حاليًا باستخدام التقنيات المتقدمة والتي تعتبر الأحدث في هذا المجال عالميًا، إلى جانب تطوير الخدمات الملحقة بمنطقة العرض وإنشاء منطقة مطاعم وكافيهات وسوق تجاري وقاعات اجتماعات ودور عرض سينمائي.

حضر اللقاء ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق وممثلين عن التحالف الاستثماري الذي يتولى تنفيذ المشروع.