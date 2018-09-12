«شمال سيناء»: 7 مشروعات في قطاع القوى العاملة بتكلفة نحو مليون جنيه

أكد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، تنفيذ 7 مشروعات في قطاع القوى العاملة على مستوى المحافظة بتكلفة بلغت 981 ألف جنيه.

وأوضح سكرتير عام المحافظة، في بيان اليوم الأربعاء، أن من بين المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع القوى العاملة إنشاء واستكمال مركز التدريب المهني في كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد بتكلفة 362 ألف جنيه، وتركيب كاميرات مراقبة في مكاتب العمل في كل من المساعيد والعريش بتكلفة 43 ألف جنيه.

وأضاف أنه تم أيضا تطوير قاعة الاجتماعات في ديوان عام المديرية بالعريش وتركيب بوابات إلكترونية للمديرية بتكلفة 258 ألف جنيه، وإنشاء واستكمال شبكة الحريق في المديرية بتكلفة 318 ألف جنيه.

وذكر أنه كان قد تم تنفيذ 967 مشروعا تنمويا في شتى القطاعات في محافظة شمال سيناء بتكلفة 7 مليارات و205 ملايين و763 ألف جنيه خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي.