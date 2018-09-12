«إعلام 6 أكتوبر» تنفي صحة تصريحات سما المصري بشأن العمل بها

كشف الدكتور إسماعيل إبراهيم، المشرف على قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، عن سبب زيارة الفنانة سما المصري إلى الجامعة، قائلًا: «الفنانة دخلت الكلية بصفتها ولية أمر لأحد الطلاب».

ونفى «إبراهيم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، تصريحات الفنانة سما المصري، بخصوص تقدمها للعمل كمعيدة في كلية الإعلام، معقبًا: «هذه الوظيفة لها متطلبات ومؤهلات خاصة لا تتوافر في الفنانة، ولا نعلم السر الحقيقي خلف هذا التصريحات».

وأوضح، أن سما المصري حرصت على التصوير داخل أماكن متفرقة بالجامعة، واستقبلتها الإدارة بشكل طبيعي، مؤكدًا أن هذه التصريحات متعمدة للإساءة إلى كلية الإعلام ولجامعة 6 أكتوبر.

وأشار إلى وجود أعداء ومنافسين استخدموا هذه الزيارة للإساءة إلى الجامعة، مشيرًا إلى دراسة اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد هذه التصريحات للوقوف على أسباب الواقعة.

وأثارت الفنانة سما المصري جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو لها من أمام جامعة 6 أكتوبر الخاصة، قالت فيه إنها تقدمت بطلب عودة للعمل معيدة بكلية الإعلام وفنون الاتصال بالجامعة، لتدريس مادة اللغة الإنجليزية.