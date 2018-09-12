وزيرة الثقافة تتوجه لفرنسا لحضور فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان «أرابيسك»

غادرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، القاهرة، متجهة إلى فرنسا؛ لتشهد مشاركة مصر في فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان «أرابيسك» المقام في مدينتي مونبلييه وباريس، والتي يتم خلالها الاحتفاء بـ3 من رموز الموسيقى والغناء في الوطن العربي، هم: (محمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش، وعبدالحليم حافظ)، ويقدم أوركسترا الموسيقى العربية بهذه المناسبة 3 حفلات بمعهد العالم العربي وأوبرا مونبيلييه، ويقودهم كل من المايسترو أحمد عامر، وحازم القصبجي، ويحييهم نجوم الطرب الأوبرا كريم زيدان، وليد حيدر، أحمد عفت، والعازفين محمد ظهير (كمان)، ووائل النجار (أكورديون)، وممدوح سرور (ناي)، وحمادة النجار (بيانو).

وقالت «عبدالدايم» إن تواجد مصر في مثل هذه المحافل يؤكد مكانتها الدولية ويبرز دورها المؤثر حضارياً، كما يُعلي راية الثقافة والفنون المصرية باعتبارها قوة مصر الناعمة، وأشارت إلى أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات ويعد جسرا هاما للتواصل بين شعوب العالم نستكمل من خلاله حوار الحضارات ولقاء الثقافات مع الآخر.

كما تلتقي وزيرة الثقافة -خلال الزيارة- إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا، وغادة عبدالباري الملحق الثقافي المصري بباريس، ونيفين خالد المستشار الثقافي للسفارة المصرية؛ لبحث الاستعدادات الخاصة باحتفالات عام «مصر-فرنسا 2019»، ودراسة الفعاليات التبادلية المقترح تقديمها في البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التفاصيل والمراسم الخاصة بحفل الافتتاح.