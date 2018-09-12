«الطائر المبكر» الأعلى مشاهدة على «يوتيوب» مصر

تصدر المسلسل التركي "الطائر المبكر"، اليوم، قائمة الأعلى مشاهدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وذلك بعد عرض الإعلان الخاص بالحلقة الحادية عشر، محققةً نسبة مشاهدة تقارب المليون.

ونالت الحلقة الـ 10 من المسلسل، نسب مشاهدة اقتربت من المليون أيضًا، واحتلت مركزًا متقدمًا في قائمة الأعلى مشاهدة على «يويتوب» مصر.

يعتبر مسلسل "الطائر المبكر"، من أفضل المسلسلات التركية، التي تعرض حاليًا، وعادة ما يحصد نسب مشاهدة عالية جدًا، منذ عرض الحلقة الأولى منه، ولم تقتصر شعبية مسلسل، على تركيا فقط، بل وصلت لعالمنا العربي.