قالت شركة مصر للطيران في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ في تسيير رحلاتها الجديدة إلى مدينة هونج كونج الصينية في 17 سبتمبر الحالي.

وقال أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسعى دائما إلى فتح أسواق جديدة في أهم المدن العالمية، خاصة وأن وجهات الشرق الأقصى تعد أسواقا واعدة في مجال حركة الطيران والنقل الجوي.

وأوضح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة ستسير رحلتين أسبوعيا إلى هونج كونج عبر بانجكوك يومي الاثنين والجمعة، وذلك على متن طائراتها الإيرباص 330-300.

وقالت مصر للطيران لعملائها إنها ستخفض 25% على تذاكر أول رحلة سفر من القاهرة وجميع نقاط شبكة مصر للطيران إلى هونج كونج، على جميع درجات الحجز ويستمر التخفيض حتى 30سبتمبر الحالي.