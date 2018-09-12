هناك اهتمام من القيادة السياسية بإنشاء شبكة الطرق الجديدة للربط بين المحافظات

أكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، على اهتمام القيادة السياسية بإنشاء شبكة الطرق الجديدة التي تربط بين المحافظات، قائلاً: «نستهدف تحقيق راحة السفر وسهولة الحركة من خلال الطرق الجديدة».

وأضاف «ترك» في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مشروعات الطرق الجديدة، تساهم في مواجهة الكثافة السكانية في الدلتا، موضحًا أن هناك 35 مليون مواطن يعيشون في الدلتا.

وتابع: «هناك سيولة مرورية في الحركة المتجهة من الإسكندرية والدلتا إلى الصعيد والقناة دون الدخول إلى القاهرة، بالإضافة لتوفير خدمات واستراحات على كل الطرق الفرعية من الطريق الدائري الإقليمي، فضلًا عن اللوحات الإرشادية.

وأشار إلى بدء المشروع القومي للطرق منذ أكثر من 4 سنوات؛ لخدمة المواطنين، وتسهيل الحركة المرورية التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة في جميع المجالات سواء السياحية أو الصناعية أو الزراعية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي، وعددًا من المحاور الجديدة بمحافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ والإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.