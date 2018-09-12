اتحاد الكرة: أزمة صلاح «باتت مملة»

يرى كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أزمة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ورامي عباس عيسى وكيل أعماله ومحاميه مع مسؤولي الجبلاية باتت مملة.

وقال كردى لـ "الشروق" : " أزمة صلاح باتت مملة، أشعر بالزهق من الحديث في كل مرة عن هذه القضية، قمنا بتنفيذ عدد من مطالب اللاعب ومحاميه، قبل انضمام صلاح لمعسكر مباراة النيجر في التصفيات الأفريقية".

وأكد كرم كردي، أن ملف أزمة محمد صلاح ووكيله، متكفل بمتابعتها أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد، كونه كان متابعًا للقضية منذ بدايتها.

رامي عباس عيسى وكيل أعمال محمد صلاح، كان قد جدد خطابه لمسؤولي اتحاد الكرة، يطالبهم خلالها بتنفيذ كافة مطالبه، الخاصة بحقوق الرعاية، وتوفير حرس خاص للاعب، وتسهيل إجراءات دخوله وخروجه من المطار.

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان فاز على النيجر يوم السبت الماضي، بنصف دستة أهداف، في المباراة التي اقيمت على ستاد "الجيش" ببرج العرب، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.. (طالع التفاصيل).