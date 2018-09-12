رئيس «الجمارك» لـ«الشروق»: لا مساس بالسلع الأساسية في التعريفة الجمركية الجديدة

«نجم»: خفض الرسوم سلع عديدة منها التليفزيونات والسيارات الكهربائية والصابون الطبي

القرارات الجديدة تتم كل 5 سنوات «بشكل دوري»



قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم فرض رسوم جمركية على الخزائن المكتبية بنسبة 10%، والكبائن الفارغة بنسبة 5%، في حين تم زيادة الرسوم الجمركية على لدائن الدشن لتصل إلى 60% بدلا من 40% في السابق، والمرشات إن وردت بشكل أطقم، من حديد صب أو حديد أو صلب، لتصل إلى 40% بدلا من 30% سابقا، فيما لم تطل هذه الزيادات السلع الأساسية للمواطن.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن إصدار التعريفة الجمركية الجديدة يهدف إلى جذب وتشجيع معدلات الاستثمارت في السوق المحلية، وأن التعريفة الجديدة صدرت وفقا لالتزام مصر بإصدار تعريفة جمركية كل 5 سنوات بحسب عضويتها في اتفاقية النظام المسبق لتكويد البضائع.

وتابع أن قرار تعديل التعريفة الجمركية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، فجر اليوم الأربعاء، تضمن 5791 بندا محليا ومستوردا، وتم تثبيت التعريفة الجمركية لـ3495 بندا من المواد الخام والسلع المستخدمة في مجال التصنيع، والتي تمثل نحو 60% من إجمالي بنود التعريفة الجمركية.

وأشار "نجم"، إلى تثبيت التعريفة الجمركية أيضا لـ994 سلعة وسيطة والتي تمثل نحو 17% من إجمالي التعريفة الجمركية، كما تم استحداث 275 بندا دوليا تم إضافتها من الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة، والتي تتوافق مع معايير منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائي الفاو، مثل اليوسفي والارفيدرا، وبعض أنواع الأسماك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا برقم 419 لسنة 2018 بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وبحسب القرار، سيتم تحصيل رسوم جمركية علي البضائع التي تُصَدّر بصفة مؤقتة لإصلاحه، عند إعادة استيرادها بنسبة 10 من جميع تكاليف الإصلاح، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.

ويفرض القرار رسوما جمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان الرضع، الشبيهة بلبن الأم ومستحضرات ألبان الأطفال.

وبحسب القرار، فسيتم تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من قيمة أو ضريبة ما تستورد الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية، كما تم إضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية واستحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئات مخفضة بنسبة 5% تشجيعا على زيادة الصادرات الزراعية.

ووفقا لرئيس مصلحة الجمارك، فإن السيارات الملاكي الكهربائية معفاة من الرسوم الجمركية، كما تم تخفيض الجمارك على السيارات الهايبرد والتي تعمل بالبنزين والكهرباء لتصل إلى 30% بدلا من 40%، فيما تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأكثر من 1600 سي سي لتصل إلى 100%، بدلا من 135%، بالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتصل 35% بدلا من 40%.

وبحسب رئيس مصلحة الجمارك، فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية على الصابون الطبي ليصل إلى 40% بدلا من 60%، والمستحضرات الدوائية من دم الحيوانات لتصل إلى 20% بدلا من 30%، وتم تخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة الجلدية لتصل إلى 40% بدلا من 60%، ومواد الوقاية مثل القطن الطبي لتصل قيمة الرسوم إلى 20% بدلا من 40%، و"الأسكوتر" أحد ألعاب الأطفال ليصل إلى 20% بدلا من 30%، وخفض الرسوم الجمركية لمواد الاحتفالات وأعياد الميلاد لتصل إلى 30% بدلا من 40%، وفرش الأسنان من 60% إلى 40%، والأقلام الجاف والحبر لتصل إلى 50% بدلا من 60%، وأقلام الرصاص لتصل إلى 40% بدلا من 60%.

كما تم خفض الرسوم الجمركية الخاصة بزجاج التصنيع لتصل إلى 20%، بدلا من 50%، بالإضافة إلى خفض الشاشات والتليفزيونات لتصل الرسوم إلى 40% بدلا من 60%، وإطارات الكاوتش الخاصة بالتوكتوك لتصل إلى 10%، بدلا من 20%.