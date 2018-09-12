هانيا مورو تتوج بذهبية جديدة في البطولة الإفريقية للسباحة

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حصدت هانيا مورو لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، الميدالية الذهبية في منافسات بطولة إفريقيا، والتي تُقام بالجزائر خلال الفترة من 10 حتى 16 من الشهر الجاري.

ونجحت هانيا في التتويج بالميدالية الذهبية، عقب احتلالها المركز الأول في منافسات سباق 400 متر حرة في البطولة الإفريقية للكبار بالنسخة الـ13 للبطولة.

وتستضيف الجزائر البطولة الإفريقية للسباحة بمسبح 5 يوليو الأوليمبي بالعاصمة الجزائرية، بمشاركة 31 دولة إفريقية يمثلها 238 رياضي، في رقم قياسي للبطولة.

وكانت السباحة المصرية قد توجت أمس الثلاثاء بالميدالية الذهبية لمنافسات سباق 200 متر حرة.