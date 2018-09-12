ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو «استروكس» بالدقي

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار في مخدر الإستروكس، والهارب من 11 قضية بمنطقة الدقي. حرر محضر بالواقعة وأمر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الدقي تفيد بإتجار «أحمد.ع» 35 عاما، عاطل، والسابق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، والمحكوم عليه والهارب في 6 قضايا منها 3 جنايات، وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضباط القسم من ضبط المتهم عثر معه على 2 كيلوجرام من مخدر الاستروكس، وهاتف محمول. وبمواجهته؛ اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.