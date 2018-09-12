«العاملين بالبناء»: القومية للأسمنت تحتاج إلى 100 مليون لتعديل أوضاعها

علق عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، على تقرير الدراسة التي أجريت على الشركة القومية للأسمنت وقدمت لوزير قطاع الأعمال، قائلًا إن الشركة تحتاج 100 مليون جنيه لإعادة تعديل أوضاعها الداخلية.



وقال في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن التقرير الذي أعدته لجنة تطوير الشركة تضمن احتياجها لـ4 مليار جنيه، معقبًا: «هذا التقرير غير دقيق، والمبلغ مبالغ فيه، واللجنة التي أعدته غير متخصصة في صناعة الأسمنت»، على حد تعبيره.



وأشار إلى وجود أعضاء من مجلس إدارة الشركة القابضة للكيماويات ضمن فريق المعهد الذي أجرى الدراسة، موضحًا أن العقود التي أبرمتها الشركة القومية للأسمنت مع الشركات الأخرى سرية.



وطالب بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المخالفات التي شهدتها الشركة خلال الفترة الماضية، متابعًا: «لم يتم محاسبة رئيس شركة على المخالفات من قبل، ويتم إقالتهم من مناصبهم فقط، وهناك جرائم ارتكبت في الشركة ويدفع ثمنها العمال».





