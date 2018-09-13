وزير الرياضة يصف أداء شباب اليد «بالرجولي» بعد التأهل لمونديال إسبانيا

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هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما لكرة اليد بقيادة طارق محروس المدير الفني، وذلك بعد تأهله لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل بإسبانيا.

وأشاد صبحي بالأداء الفني المتميز للاعبي مصر، واصفا أدائهم بالرجولي، ومؤكدا على تقديم الدعم المناسب لهم إستعدادا لكأس العالم في العام المقبل.

وأثنى وزير الرياضة على جهود الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر على المجهودات المبذولة في إعداد المنتخبات الوطنية، متمنيا لهم تحقيق مزيد من البطولات التي تضاف لسجل الرياضة المصرية.

وجاء تأهل المنتخب بعد تحقيق الفوز في 4 جولات متتالية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا بمدينة مراكش المغربية، ووصوله للنقطة رقم 8.

وتشهد البطولة مشاركة 7 منتخبات وهم، تونس ومصر وأنجولا وغينيا ونيجيريا والمغرب والجزائر، فيما تنص اللوائح على تأهل المنتخبات الأربعة الأوائل مباشرة للمونديال، وبفوز المنتخب الوطني في مبارياته الأربع الماضية حجز مقعده رسميا بين المنتخبات الأربعة، وذلك قبل المواجهتين الأخيرتين أمام الجزائر غدا الخميس وتونس بعد غد الجمعة.

وتضم بعثة منتخب الشباب في المغرب: عمرو فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد رئيسا للبعثة، علاء السيد رئيسة لجنة المنتخبات القومية، واللاعبون: خالد عصام وعبد الرحمن طه وعبد العزيز إيهاب وعبد الرحمن حميد وخالد وليد وشهاب عبد الله وسيف الدرع وأحمد راضي وأحمد كمال وأحمد هشام ومحسن رمضان وحازم ممدوح وعمر سامي وعمر خالد وأحمد هاني وحسن أحمد ومحمد زين. طالع التفاصيل