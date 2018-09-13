«ترامب» يوقع بفرض عقوبات على أي جهة أجنبية تتدخل في الانتخابات الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض عقوبات بحق أي جهة أجنبية، مواطنين أو كيانات، أو حكومات، يثبت تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مسؤولو الإدارة الأمريكية، إن الأمر التنفيذي يضع إطارًا لتقييم هذه التدخلات، وإبلاغ الرئيس بها، ومعاقبة المسؤولين عنها عبر فرض عقوبات.

وأكد مستشار الأمن القومي، جون بولتون، أن الأمر التنفيذي يتضمن إجراءات لمنع التدخل الأجنبي، مستقبلاً، وكذلك الإبلاغ عنه ومعاقبة من يقومون به.

ويمنح الأمر الحكومة 45 يومًا عقب إجراء الانتخابات، لتقييم ما إذا كان هناك أي تأثير خارجي، ثم 45 يومًا أخرى لتقييم ما إذا كان يمكن فرض عقوبات.