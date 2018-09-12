محافظ مطروح يشكل لجنة لمراجعة كافة عقود المشروعات الاستثمارية

قرر محافظ مطروح، اللواء مجدى الغرابلي، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، لمراجعة موقف كافة عقود المشروعات الاستثمارية والخدمية على أرض مطروح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة، وكذلك مراجعة الموقف القانوني لمداخل القرى السياحية وحصر تعديات لافتات الدعاية على الطريق الساحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح، مع رؤساء المدن وقيادات الجهاز التنفيذي، الأربعاء، حيث أكد على ضرورة تعظيم الموارد وزيادة عائدها لتعود على تحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الأبعاد المستقبلية كزيادة وجذب السكان فى إقامة المشروعات الاستثمارية والخدمية في إعداد المخططات المستقبلية.

ووجه المحافظ، رؤوساء المدن بسرعة مراجعة الموقف القانوني لمداخل القرى السياحية؛ لمعرفة قانونية حرم الطريق والإعلانات على الطريق الساحلي، مع عمل لجنة لحصر كافة التعديات وإزالة أي تعديات وتطبيق القانون على الجميع.