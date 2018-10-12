هولندا لا تعاني من إصابات جديدة قبل مواجهة ألمانيا بدوري الأمم

قال رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه لا يشعر من مزيد من المخاوف المتعلقة بالإصابات في صفوف الفريق قبل المواجهة المرتقبة غدا السبت أمام المنتخب الألماني ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.

وقال كومان ،في مؤتمر صحفي عقد اليوم للحديث عن المباراة "الجميع لائقون ويؤدون بشكل جيد."

وكان كيني تيتي ودافي بروبر ، اللذان شاركا ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب الهولندي في مباراته الأولى بدوري الأمم أمام فرنسا ، قد انسحبا من قائمة المنتخب بسبب الإصابات.

وتتذيل هولندا المجموعة الأولى بمنافسات المستوى الأول لكن من الممكن أن تتخطى ألمانيا ، التي تمتلك نقطة واحدة ، في حالة الفوز بمباراة الغد في أمستردام.

وبعد الغياب عن نهائيات البطولات الكبيرة مرتين متتاليتين ، يتطلع المنتخب الهولندي إلى الإعلان عن نفسه بقوة من جديد عبر مواجهة نظيره الألماني المتوج بطلا للعالم في 2014 .

وقال كومان الذي تولى تدريب المنتخب الهولندي منذ فبراير الماضي "أعتقد أننا عدنا بالفعل إلى الطريق الصحيح. والمباراة أمام ألمانيا تشكل فرصة رائعة لإثبات ذلك."