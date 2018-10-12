مقتل 6 مدنيين أثناء نقل جثث جنود شمالي أفغانستان

ذكر مسؤول اليوم الجمعة أن ستة أشخاص، على الاقل، لقوا حتفهم أثناء نقلهم جثث جنود قتلى في إقليم قندوز شمالي أفغانستان.

وقال عضو المجلس الاقليمي، سيد أسد الله سادات، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن المدنيين كانوا ينقلون الجثث من منطقة "قلعة زال"، عندما اصطدمت سيارتهم بقنبلة مزروعة على جانب طريق.

وكان هجوم شنته حركة طالبان أمس الخميس على نقاط تفتيش أمنية تابعة لشرطة الحدود بالمنطقة، أسفر عن مقتل 15 شخصا، وإصابة 13 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل المدنيين، لكن غالبا ما يلقى باللوم على جماعة طالبان، في زرع قنابل على جانب الطريق لاستهداف قوات الامن.

وفي الوقت نفسه، ذكر مسؤول اليوم الجمعة أن طالبان شنت هجوما جديدا استهدف إحدى القواعد العسكرية بمنطقة "دشتي ارشيط بإقليم قندوز أسفرت عن مقتل 11 جنديا.

وقال عضو المجلس الاقليمي، مولاوي عبد الله، إن ستة آخرين على الاقل أصيبوا في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية، عندما اجتاح المسلحون القاعدة العسكرية الصغيرة.

وأضاف المسؤول أن طالبان أضرمت النيران في القاعدة بعد الاستيلاء عليها.