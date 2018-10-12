الفلبين تفتتح جزيرة بوراكاي السياحية بشكل غير رسمي بعد تطويرها

تفتتح جزيرة بوراكاي السياحية الشهيرة في وسط الفلبين يوم الاثنين بشكل غير رسمي، ليتمكن المحليون من رؤية هذا المزار السياحي الشهير للمرة الأولى بعد تطويره .

كانت الجزيرة المعروفة برمالها البيضاء قد أغلقت في ابريل الماضي بناء على أوامر من الرئيس رودريجو دوتيرتي جراء التدهور البيئي.

وستفتح الجزيرة التي وصفها الرئيس يوما بـ"البالوعة" بشكل كامل، بما في ذلك أمام الأجانب، اعتبارا من 26 أكتوبر بعد عملية إعادة تأهيل استمرت ستة أشهر.

وأعلن المسؤولون أن بوراكاي ستكون مرتعا للسكينة والاستدامة وليس مكانا للاحتفال.

وقال وزير البيئة روي سيماتو إن حفلات الشواطئ محظورة ولكن سيتم السماح بالاحتفال داخل المنشآت فقط.

وقالت وزارة السياحة اليوم الجمعة إنها أجازت حتى الآن 68 فندقا ومنتجعا يصل إجمالي الغرف فيها 3519 من أصل 15 ألف غرفة كانت مسجلة بالجزيرة.

ولا يسمح سوى للفنادق التي التزمت بالقواعد باستئناف عملها.

وتسبب غلق الجزيرة في 26 أبريل الماضي في أن يصير الكثير من الموظفين عاطلين.

وقال سيماتو إن الإصلاح الكامل للجزيرة الذي يشمل شبكة الطرق ونظام تدفئة وتبريد والصرف الصحي وغيرها من المنشآت، سيستمر حتى ديسمبر من العام المقبل.