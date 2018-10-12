مسيرات احتجاجية في برشلونة تأييدًا للوحدة في اليوم الوطني بإسبانيا

نظم آلاف الأشخاص، اليوم الجمعة، مسيرات احتجاجية في شوارع مدينة برشلونة الإسبانية بالتزامن مع احتفالات البلاد باليوم الوطني دعمًا لوحدتها.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن المتظاهرين، الذين تدفقوا وسط مدينة برشلونة السياحية، هتفوا بشعارات مؤيدة للوحدة مثل "كلنا إسبانيا" وحملوا الأعلام الإسبانية، والكتالونية، وأعلام الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه حمل المتظاهرون لافتات تنتقد الزعيم الانفصالي والرئيس الإقليمي كويم تورا، والزعيم السابق كارليس بوجديمونت، الذي يقيم حاليًا في منفاه ببلجيكا.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت مراسم الاحتفال باليوم الوطني في العاصمة الإسبانية مدريد في موكب ملكي وعسكري بهيج، كما أعلن اليوم عطلة وطنية سنوية في جميع أنحاء البلاد كنوع من تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة أفراد الشعب.

وظهر موكب الملك الإسباني فيليب السادس مرتدياً زيه العسكري برفقة زوجته الملكة يتيسيا بطريق "رولز رويس" الرئيسي بمدريد إلا أن هطول الأمطار أعرج حركة القوات الجوية الإسبانية للتحليق في سماء البلاد احتفالاً باليوم الوطني.

يُذكر أن البرلمان الكتالوني وافق أمس الخميس، على مقترح يدعو إلى الإطاحة بالملك فيليب السادس، حيث كان قد أعرب عن رفضه لانفصال إقليم كتالونيا عن السيادة الإسبانية.