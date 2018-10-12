نائب وزير الاتصالات: هناك وعي سياسي بأهمية التحول الرقمي في المجتمع

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية، إن هناك وعي من القيادة السياسية، والشعب المصري بأهمية التحول الرقمي في المجتمع عن طريق إنشاء بيانات مجمعة؛ لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وأضاف في تصريحات للقناة الأولى، اليوم الجمعة، أن هناك تعاون وثيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ تحول المجتمع إلى تحول رقمي، موضحًا أن الوعي المجتمعي ساهم بشكل كبير، في تسهيل الوصول إلى أهداف المرجوة من التحول الرقمي.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل مع الجهات المعنية؛ لتوفير عدد من النقاط الأساسية على رأسها؛ المدفوعات الرقمية وتقديم الخدمة من أكثر من منفذ، وخاصة لمن لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا بنهاية عام 2019.

ويُذكر أن خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، أعلن مطلع شهر أكتوبر الجاري، عن سداد جميع المدفوعات الحكومية في الوقت الحالي من خلال الدفع الإلكتروني، فضلًا عن توفير 500 نقطة تحصيل إلكتروني في مصلحة الضرائب العامة والعقارية، تمهيدًا لتحويل نظام التحصيل المصري وتحويلة إلى الإلكتروني بالكامل في نوفمبر 2019.