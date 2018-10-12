كشف الفنان الكوميدي طلعت زكريا، عن أعماله الفنية الجديدة، قائلًا إنه يعكف، خلال الفترة الراهنة على كتابة أول فيلم رعب كوميدي مصري، ولا يشترط أن يحصل فيه على دور البطولة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن الفكرة طرأت على ذهنه، بعد التفكير في إمكانية عمل فيلم رعب بنكهة مصرية، بعيدًا عن أفلام الرعب الأجنبية، متابعًا: «محدش عملها قبل كده، يبقى الرعب بتاعنا إحنا، مش بتاع الأجنبي».



وأوضح أن القصة الأساسية للفيلم تدور حول البطل، الذي يعمل «تربي» في أحد المدافن، الأمر الذي يجعله يتعايش مع الأشباح الموجودة فيها، مشيرًا إلى مشاهد من الممكن أن يحتويها الفيلم: «من خلال الكوميديا، البطل بيلاقي اتنين ميتين بيلعبوا طاولة، وعيال بيلعبوا كرة، حاجات كده خفيفة هتضحك».



