وزير الخزانة البريطاني يشيد بتسارع وتيرة مفاوضات خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

صرح وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند اليوم الجمعة بأن مفاوضي خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي قاموا بتسريع وتيرة المحادثات خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانبين اقتربا من التوصل إلى اتفاق.

ورغم عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن القضية الشائكة المتعلقة بالحدود الأيرلندية، إلا أن هاموند أعرب عن تفاؤله بشأن إبرام اتفاق قبل نفاد الوقت.

وقال هاموند للصحفيين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية: "هناك بالقطع تغيرا في وتيرة (المحادثات) خلال الأيام العشرة الماضية"، مؤكدا أنه "من الواضح أن هناك التزاما بمحاولة المضي قدما".

وفي مقابلة مع شبكة تليفزيون "بلومبرج"، ذكر وزير الخزانة البريطاني أنه يحتفظ باحتياطي مالي استعدادا للتدخل إذا ما باءت المحادثات بالفشل، مشيرا إلى أن المفاوضات الآن على حافة السكين حيث يحاول الطرفان التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وفي حديثه إلى "بلومبرج"، رجح هاموند أنه ستكون هناك حاجة لفترة وقائية إضافية بعد انتهاء الفترة الانتقالية في ديسمبر عام 2020.