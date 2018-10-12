ضبط 470 كيلو لحمة وفراخ ولنشون وهمبرجر غير صالحة بكفر الشيخ

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شنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملة تموينية مكبرة على أسواق اللحوم ومحلات بيع الفراخ واللحوم بمدينة كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 190 كيلو لحمة مجمدة مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، بمحل بيع لحوم مجمدة بمنطقة السوق بكفر الشيخ.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 150 كيلو فراخ غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمحل بيع فراخ بحي السلخانة بكفر الشيخ، وضبط 80 كيلو لانشون غير صالح للإستهلاك الأدمى بمحلين بقالة بمدينة كفر الشيخ، كما أسفرت الحملة عن ضبط 50 كيلو هامبورجر مجهول المصدر، وغير صالح للإستهلاك الأدمى بمحل بقالة بمدينة كفر الشيخ.

وتم التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لإعدامها، وتحرير محاضر بالمضبوطات.