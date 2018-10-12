تمساح يختطف حارسة غابات شمالي أستراليا

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قالت السلطات الاسترالية اليوم الجمعة أن تمساحا هاجم حارسة غابات من السكان الاصليين شمالي البلاد.

وكانت الحارسة تحاول الايقاع بالتماسيح في "آرنيم لاند"، وهي منطقة خاصة تعود ملكيتها إلى السكان الأصليين، وتقع على مسافة حوالي 800 كيلومترا شرق داروين عاصمة الاقليم الشمالي، عندما هاجمها التمساح حوالي الساعة العاشرة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش).

ولم يظهر أي أثر للحارسة عقب الهجوم.

وهرعت قوات الشرطة وسيارات الاسعاف إلى الموقع النائي، في حين ذكرت الادارة المختصة بسلامة العاملين في الاقليم الشمالي تحقيقا في الحادث.

ولم يُعرف بعد مصير الحارسة، ولم تفصح السلطات المعنية عن اسمها او مزيد من التفاصيل ترقبا لوصول الشرطة إلى موقع الحادث.