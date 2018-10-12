سلاح الجو التركي يهاجم مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

شن سلاح الجو التركي هجوما أمس الخميس شمالي العراق، ضد أهداف لإرهابيين .

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة الأركان العامة، فإن العمليات الجوية التي نفذت أمس في منطقة ميتينا شمالي العراق، دمرت ملاجئ ومواقع أسلحة تابعة للمنظمة الإرهابية الانفصالية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

ويشن الجيش التركي هجمات تستهدف حزب العمال الكردستاني داخل بلاده وفي شمال العراق ردا على هجمات الحزب منذ قرابة ثلاثة عقود ،ما اسفر عن عن مقتل حوالي 40الف شخص، بما في ذلك نساء وأطفال.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية.